तलासरीतील चिमूरडीवर अत्याचर प्रकरणी आरोपीला बेड्या, तीन दिवसांची पोलिस कोठडी

तलासरी : पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील 3 वर्षीय चिमुरडीला 1 जानेवारी रोजी रात्री 12 वाजे सुमारास अज्ञात आरोपीने आई जवळून अपहरण करून पळवून नेले होते. आई वडिलांनी शोधा शोध केला असता घरा पासून काही अंतरावर शेतात मुलगी वेदनेने विव्हळत मिळून आले होते. 3 वर्षीय चिमुरडी जखमी असल्याने डहाणू येथील कॉटेज हॉस्पिटल त्यानंतर तलासरी रुग्णालयात उपचारासाठी ठेवण्यात आले होते. तलासरी पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत घटनास्थळी पंचनामा करून तीन संशयीताना ताब्यात घेतले होते. तर 376 अंतर्गत गुन्ह्या अनुषंगाने पोलिसांनी तपासाची सूत्रे हलविली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी श्वान पथकाची मदत घेत घटनास्थळी मिळून आलेल्या पुराव्याने एका आरोपीला अटक केली आहे. राजन भुरकुड 38 वर्षीय असे अटक आरोपीचे नाव असून त्याचा वर बाल लैंगिक अत्याचार ( पोस्कॉ) 2012, 376 (2), 363 अपहरण इत्यादी कलमा खाली गुन्हा नोंद करीत आरोपीला पालघर कोर्टात हजर केले असता तीन दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे. घटना घडल्यानंतर अज्ञात आरोपीला लवकरात लवकर अटक करावी अशी मागणी देखील सामान्य जनतेतुन व महिला संघटनांकडून होत होती. मात्र डीवायएसपी धनाजी नलवडे व तलासरी पोलिस निरीक्षक अजय वसावे व त्यांचा विशेष पथकाने यशस्वी तपास करीत आरोपीला 24 तासातच बेड्या ठोकल्या. Accused of talasari girl abused remanded in police custody for three days ----------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Accused of talasari girl abused remanded in police custody for three days