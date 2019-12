भिवंडी-अंजूरमधील अतिक्रमणांवर पडणार हातोडा 

भिवंडी : भिवंडी शहरातील अंजूरफाटा चौकातील रस्त्यावर दररोज होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रेल्वेमार्गाखाली उभारण्यात येणाऱ्या "आरयूबी'च्या (रेल्वे अंडर ब्रिज) कामासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पुलाच्या कामासाठी रस्त्याची पाहणी करण्यात आली असून, त्यामुळे रस्त्याचा दोन्ही बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांवरही लवकरच हातोडा पडणार आहे. भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भिवंडी-ठाणे महामार्गावरील अंजूरफाटा येथील अरुंद अंडर ब्रिजमुळे रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. या ठिकाणचा खड्डेमय रस्ता व अरुंद पुलामुळे वाहनांच्या रांगा लागत होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर खासदार कपिल पाटील यांनी या ठिकाणी "आरयूबी' तयार करण्याची मागणी रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे सप्टेंबर 2018 मध्ये केली होती. त्याचबरोबर लोकसभेत हा मुद्दा मांडला होता. त्यानुसार रेल्वे मंत्रालयाने नव्या रेल्वे अंडर ब्रिजला मंजुरी दिली. त्यानुसार खासदार पाटील यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. 28) रेल्वेचे वरिष्ठ अभियंता डी. डी. लोलगे, वरिष्ठ विभागीय अभियंता संतोषकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अनिता परदेशी, पोलिस निरीक्षक (वाहतूक) कल्याण घेटे, दीपक पाटील आदींनी पाहणी केली. या वेळी राहनाळचे माजी सरपंच राजन भोईर आदींचीही उपस्थिती होती. अंजूरफाटा येथील पुलालगतच्या अतिक्रमणांची अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. तसेच कामासाठी जागा मोकळी करण्यासाठी लवकरात लवकर अतिक्रमणे हटविण्याबाबत निर्देश दिले. या पुलासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच रेल्वेमार्गाखाली रेडिमेड बॉक्‍स तयार करून टाकण्याचे प्राथमिक नियोजन आहे. त्यानुसार प्राथमिक कामे लवकरात लवकर करण्यात येणार आहेत. अंजूरफाटा येथील नव्या आरयूबीमुळे या भागातील वाहतूककोंडी कमी होईल. त्यासाठी या पुलाच्या कामासाठी स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन खासदार पाटील यांनी केले. या ठिकाणचे काम युद्धपातळीवर करण्यासाठी कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल असे त्यानी सांगितले.

