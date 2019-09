हॉटेलच्या शेडवर कारवाई

खारघर : खारघरमध्ये हॉटेल मालकांनी अतिक्रमण करून उभारलेली शेड पालिका प्रभाग अधिकाऱ्यांनी हटविल्याने व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे. खारघरमधील तवा आणि उडपी हॉटेल व्यावसायिकांनी मार्जिनल स्पेससह इतर जागेवर ताबा मिळवत त्यावर शेड उभारले होते. अनधिकृत शेड उभारूनही पालिकेकडून कारवाई केली जात नसल्याने नागरिक नाराज होते. ही बाब प्रभाग अधिकारी भगवान पाटील यांच्या निदर्शनास येताच अतिक्रमण पथक घेवून हॉटेलबाहेर उभारलेले शेड त्यांनी हटविले. तवा, उडपी हॉटेलसमोरील शेडवर कारवाई करून उत्सव चौक येथील रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या एका टेम्पोचालकावर कारवाई केली. नागरिकांना अडचण होत असेल तर इतरही मार्जिनल स्पेसच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे भगवान पाटील यांनी सांगितले.

