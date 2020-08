मुंबईत गेल्या 24 तासात 1134 कोरोनाबाधितांची भर; वाचा इतर सविस्तर आकडेवारी

मुंबई : राज्याप्रमाणेच मुंबईत आज 1,134 रुग्ण सापडले. मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 1,35,357 झाली आहे. मुंबईत आज 32 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 7,385 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,101 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 81 टक्के इतका आहे. बाप्पाच्या आगमनासह मुंबईकरांसाठी खुशखबर; शहराला पाणीपुरवठा करणारे तलाव तुडूंब भरले मुंबईत आज नोंद झालेल्या 32 मृत्यूंपैकी 26 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 24 पुरुष तर 8 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 32 रुग्णांपैकी 21 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 11 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 1,101 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,09,369 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 85 दिवसांवर गेला आहे. तर 21 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 6,97,368 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 15 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.82 इतका आहे. मुंबईकरांनो! गणेशमुर्ती विसर्जन करण्यापुर्वी वाचा 'ही' अत्यंत महत्वाची माहिती मुंबईत 608 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,795 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 6,009 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,185 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत.

