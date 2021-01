बदलापूर : कोरोना काळात कर्तव्य बजावत असताना कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्युमुखी पडलेल्या बदलापूर पालिकेतील दोन कोरोना योद्‌ध्यांच्या वारसांना नगर परिषदेत नोकरी देण्यात आली आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांनी या वारसांना नियुक्तीचे पत्र दिले. कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी कार्यरत राहून मोलाचे योगदान दिले आहे. हे कार्य करत असताना अनेक कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यापैकी आरोग्य विभागातील दर्शन दहिवलीकर व सुमित जाधव या दोन कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून मंगळवारी (ता.26) बदलापूरचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांच्या हस्ते या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीपत्र देऊन दिवंगत कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. नगर परिषद प्रशासनाने कोरोनाकाळात मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने नियुक्ती दिल्याबद्दल नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत प्रशासक तसेच मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांचे आभार मानले. ------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे ) Admirable work of Badlapur Municipality Jobs to the Corona Warriors

