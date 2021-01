वृक्ष संवर्धनाची ऐसी की तैसी! खोडांना लोखंडी चूका ठोकून जाहिरातबाजी

उरण -:उरण तालुक्यात वृक्ष संवर्धनाची ऐसी की तैसी आशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सिलींक सिटीची जाहिरात करणारे पत्र्याचे बोर्ड रस्त्याच्या कडेला संवर्धित केलेल्या झाडांच्या खोडाला लोखंडी चूका ठोकून लावले आहेत. त्यामूळे याचा झाडांच्या वाढीवर परीणाम होवून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत आहेत. मुंबई, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा सदर बोर्ड गव्हाण फाटा ते चिरनेर, चिरनेर ते खारपाडा,कोप्रोली ते चिरनेर,कोप्रोली ते वशेणी आशा रस्त्यांच्या कडेला आसलेल्या झाडांवर ठोकले आहेत. ही झाडं सरकारी संस्था, स्थानिक ग्रामपंचायती, सामाजिक संस्था यांनी लावलेली व संवर्धित केलेली आहेत. विशेष म्हणजे वन विभाग व सर्व शासकीय आस्थापने दरवर्षी मोठी जाहिरातबाजी करुन हे वृक्षारोपण करत असतात. त्या रस्त्यांवरील अनेक अधिकारी या रस्त्यांवरुन ये जा करतात. त्यांच्या निदर्शनास ही बाब येवू नये हे खेदजनक आहे.

त्यामूळे करोडो रुपये खर्च करुन लावली जाणारी व संवर्धित केलेली ही झाडं सिलींक सिटीच्या जाहीरातीसाठी वापरली जात आहेत. उरणमधील संबंधित प्रशासानाचे मात्र दूर्लक्ष होत आहे. त्याबाबत पर्यावरण संस्थानी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामूळे उरण मध्ये केंद्र शासनाच्या "झाडे लावा झाडे जगवा" या घोषणेला हारताळ फासल्याचे दिसत आहे. झाडांच्या खोडांवर खिळे ठोकून बोर्ड लावणे,हे चूकीच आहे.मि ते बोर्ड काढण्यास सांगतो

आर्जून जाधव

लिगल डिपार्टमेंट सिलींक सिटीची आम्ही आशी परवानगी कुणालाही दिली नाही.आणी जर सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या जागेत ती झाडं आसतील,तर त्यांच्यावर आमचा कारवाई करण्याचा प्रश्न येत नाही

शशांक कदम

— विभागीय वन आधीकारी उरण असे बोर्ड लावले आसतील,तर सदर कंपनीला नोटीस देवून .ते बोर्ड काढायला सांगतो सि.बी. बांगर

शाखा आभियंता सार्वजनीक बांधकाम विभाग Advertising on tree by tapping iron nail in uran raiigad -------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Advertising on tree by tapping iron nail in uran raiigad