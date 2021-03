'एखाद्या वावटळीत पोलीस दलाची पडझड होईल या...'संजय राऊत यांचं सूचक टि्वट

सचिन वाझे प्रकरणामुळे मुंबई पोलीस दलात महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्यात आले आहेत. विद्यमान आयुक्त परमबीर सिंह यांना पदावरुन दूर करण्यात आलं आहे. त्यांच्याजागी हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस खात्याची मलिन झालेली प्रतिमा सावरण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. रजनीश शेठ यांच्याकडे पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. रजनीश शेठ यांचे नावही मुंबई पोलीस आयुक्तपदासाठी आघाडीवर होते. संजय पांडे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जवाबदारी सोपवण्यात आलीय. मुंबईत पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवल्यानंतर परमवीर सिंह यांच्याकडे गृह रक्षक दलाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. पोलीस खात्यातील या बदलांनंतर शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी टि्वट केलं आहे. एखाद्या वावटळीत पोलीस दलाची पडझड होईल या भ्रमात कोणीच राहू नये, असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी, "राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयए आणि एटीएस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा तपास करत असताना त्यात हस्तक्षेप करणं योग्य नाही. या प्रकरणात काय घडामोडी घडतायत, त्यावर आमचं लक्ष आहे" असं सांगितलं होतं. मुंबई तसेच महाराष्ट्र पोलीस दलास नवे नेतृत्व मिळाले आहे. आपल्या पोलीस दलाची परंपरा महान आहे. एकाद्या वावटळीत पोलीस दलाची पडझड होईल या भ्रमात कोणीच राहू नये. खाकी वर्दीचा मान व शान यापुढील काळात अधिक हिमतीने व सचोटीने राखला जाईल हीच अपेक्षा. @AnilDeshmukhNCP @OfficeofUT — Sanjay Raut (@rautsanjay61) March 17, 2021 सचिन वाझेना शिवसेना पाठिशी घालतेय या आरोपावर संजय राऊत म्हणाले कि, "एखादी व्यक्ती पूर्वाश्रमीच्या काळात शिवसेनेशी संबंधित असेल, तर तो गुन्हा आहे का? शिवसेना ही बंदी घातलेली संघटना आहे का? प्रत्येक मराठी माणसू कधी ना कधी शिवसेनेची संबंधित असतो, असायलाच पाहिजे."

