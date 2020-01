संजय राऊत यांच्या ‘त्या‘ विधानानंतर महाविकास आघाडी सावध भूमिकेत

मुंबई : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याला विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवायला हवे, या शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या विधानानंतर या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. राज्यात किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालणार असल्याची भूमिका घेतली आहे, तर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी इतिहासावर किती बोलणार असे म्हणत महाआघाडीत एकवाक्‍यता असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपने मात्र सरकारवर टीका केली आहे. ही बातमी वाचा ः खोली साहेबांची मुक्काम पीएचा!

राऊत यांची वादग्रस्त विधानांची मालिका सुरुच आहे. शिवाजी महाराजांच्या वंशजांवरील टिपण्णी, इंदिरा गांधी व करीम लाला यांची भेट या मुद्यांवरून त्यांनी वाद निर्माण केला होता.आज, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याला विरोध करणाऱ्यांना ज्या तुरुंगात इंग्रजांनी सावरकरांना ठेवले होते, त्याच अंदमान तुरुंगात पाठवायला हवे, असे वक्तव्य राऊत यांनी केले. यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता दिसताच महाविकास आघाडी नेत्यांनी वादावर पडदा पाडण्याची भूमिका घेतली आहे. महाविकास आघाडी किमान समान कार्यक्रमावर काम करत असल्याचे सांगत काँग्रसने बाजू स्पष्ट केली आहे. संजय राऊत यांच्या विधानानंतर, ‘इतिहासावर किती दिवस बोलणार?‘ असा सवाल उपस्थित करत आदित्य ठाकरे यांनी हा विषयच अप्रस्तुत असल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. राऊत यांनी व्यक्‍त केलेली भूमिका पक्षाची नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.



