बहिणीच्या आत्महत्येनंतर संतापलेल्या भावाने पोलिस ठाण्यातच चिरला भाऊजीचा गळा

नालासोपारा : बहिणीच्या आत्महत्येनंतर संतापलेल्या भावाने पोलिस ठाण्यातच भावजीच्या गळ्यावर चाकूने वार करून निर्घृणपणे हत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. 14) दुपारी 4 वाजता नालासोपारा पोलिस ठाण्यात घडली. या घटनेनंतर आरोपीला तात्काळ पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात मात्र खळबळ उडाली. आकाश कोळेकर असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव असून रवींद्र शंकर काळे असे आरोपीचे नाव आहे. मयत आकाश आणि आरोपी हे दोघेही सातारा जिल्ह्यातील आहेत. आकाश आणि आरोपीची बहीण कोमल हिचा दीड वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. प्रेमविवाहानंतर हे दोघे नालासोपारा येथे राहण्यास आले होते. घरातील किरकोळ वादातून कोमल हिने रविवारी (ता. 13) राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. तिच्यावर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर आकाश याला नालासोपारा पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. नालासोपारा पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेत त्याची चौकशी सुरू असताना पोलिसांसमोरच आरोपी मेहूना रवींद्र काळे याने धारदार चाकूने आकाशच्या गळ्यावर वार करून जखमी केले. जखमी आकाशाला बाजूच्या सिद्धिविनायक रुग्णालयात दाखल केले, पण तोपर्यंत त्याची प्राणज्योत मालवली होती. काही कळण्याच्या आतच हा सर्व प्रकार घडल्यामुळे पोलिसही हतबल झाले होते. तात्काळ पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

