Air Pollution: खारघरमध्ये प्रदूषणाचा कहर! वायुप्रदूषणात लक्षणीय वाढ, नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम

Air Pollution Quality Index High: खारघर शहरात हवेची गुणवत्ता निर्देशांक तब्बल ४२० पर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
खारघर : खारघर शहरात गेल्या काही दिवसांत वायुप्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. बुधवारी (ता. ३१) हवेची गुणवत्ता निर्देशांक तब्बल ४२० पर्यंत पोहोचल्याने परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.

