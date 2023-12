चैत्यभूमीवर अस्वच्छता दिसल्याने अजित पवार संतापले; अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना

मुंबई- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज ६७ वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर येत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकाळीच चैत्यभूमीवर हजेरी लावली. यावेळी चैत्यभूमीवरील अस्वच्छता पाहून उपमुख्यमंत्री संतापल्याचं पाहायला मिळालं. यासंबंधी त्यांधी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या आहेत.

अजित पवार यांना व्हुईग गॅलरीमध्ये अस्वच्छता निदर्शनास आली. यावरुन ते काहीसे संतापले. सकाळी लवकर कार्यक्रमस्थळी येऊन अजित पवार यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांना प्रेक्षक गॅलरीत अस्वच्छता दिसली.

यासंबंधी त्यांनी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी हजारो लोक दादर येथे येऊ लागले आहेत. (Ajit Pawar was enraged by the sight of uncleanliness at Chaityabhoomi dadar Instructions given to authorities)