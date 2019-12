ठाण्यात मद्यपी कॅमेऱ्यांच्या रडारवर 

ठाणे : थर्टीफर्स्ट अर्थात नववर्षाची चाहूल लागली असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ठाणे पोलिस सतर्क झाले आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यासह मद्यपी चालकांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी सोमवारपासून ठाणे शहर वाहतूक शाखेची 54 पथके रस्त्यावर तैनात असणार आहेत. यासह शहरातील प्रमुख जंक्‍शन व रस्त्यांवर सर्व्हायलन्स कॅमेऱ्याद्वारे वॉच ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, तळीराम चालकांना चाप बसावा म्हणून रस्तोरस्ती 60 च्या आसपास ब्रेथ एनालायझर यंत्रेदेखील सज्ज ठेवली जाणार आहेत. नववर्ष स्वागताच्या पार्ट्यांमध्ये मद्यपान व अमली पदार्थांचे सेवन होण्याची शक्‍यता मोठ्या प्रमाणात असते. या पार्श्वभूमीवर थर्टी फर्स्टच्या आधी आठवडाभर ठाणे पोलिस आयुक्तालयात रस्त्यारस्त्यांवर तपासणी सुरू केली जाते. जेणेकरून, कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्यास मदत होईल. यासाठी सोमवारपासून (ता. 23) शहरातील प्रमुख जंक्‍शन व मुख्य रस्त्यांवर सर्व्हायलन्स कॅमेऱ्याद्वारे वॉच ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, मद्य पिऊन वाहन चालवणे, बेदरकारपणे अतिवेगात वाहन हाकणे, तसेच सिग्नल तोडण्यासह इतर प्रकारे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर अंकुश बसावा यासाठी वाहतूक शाखेची 54 पथके तैनात करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर 60 च्या आसपास ब्रेथ ऍनालायझर यंत्राद्वारे मद्यपी वाहनचालकांची तपासणी केली जाणार आहे. मागील आठवड्यात कळवा-मुंब्रामध्ये वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या 170 वाहन चालकांवर कारवाई केली होती. तर, ठाणे शहरात 78, भिवंडीत 30, कल्याण 85 आणि उल्हासनगर व विठ्ठलवाडी क्षेत्रांमध्ये 55 वाहन चालकांवर कारवाई केली. या मोहिमेत कळवा-मुंब्रा परिसराकडे पोलिसांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणेकर नागरिक आणि बाहेरून ठाण्यात येणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात विशेष दक्षता घेतली जात आहे. त्याचबरोबर नियम मोडणाऱ्या तसेच, मद्यपी चालकांचे वाहन परवाने रद्द करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे. तरीही, दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी वाहन चालकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे.

- अमित काळे

उपायुक्त, वाहतूक शाखा

Web Title: alcoholic On the radar of cameras in Thane