Amazon Great Indian Festival : ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्ट; दीड लाख हंगामी नोकर भरती

मुंबई - यावर्षीचा मुख्य सणांच्या हंगामातील 'ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' आतापर्यंतचा सर्वात चांगला होण्याची अपेक्षा असून, त्या निमित्ताने आम्ही दीड ते पावणे दोन लाख हंगामी कर्मचारी भरती केली आहे, अशी माहिती ॲमेझॉन इंडियाचे संचालक अमन दीप लोहान यांनी सकाळला दिली..हा फेस्ट आठ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून, तो दिवाळी संपेपर्यंत चालेल. ग्राहकांना मिळणारे मूल्य, निवडीचा प्रचंड आवाका आणि वेगवान डिलिव्हरी या ग्राहक समाधानाच्या तीन खांबांवर आम्हाला ग्राहकांसाठी मनपसंत आणि विश्वासू साथीदार व्हायचे आहे. या फेस्ट मधून आमचे कोट्यावधी ग्राहक, वीस लाख विक्रेते, कामगार तसेच वाहतूक-साठवणूक सेवा पुरवठादार या सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद उजळेल आणि प्रत्येक घरात दिवाळीचा आनंददायक दीप उजळेल असेही ते म्हणाले..ग्राहकांना शून्य व्याजदरावर ईएमआय ने खरेदी करता यावी यासाठी आम्ही विविध बँका, वित्त संस्थांशी सहकार्य केले आहे. दहा लाख उत्पादनांचा बटवडा त्याच दिवशी, तर ४० लाख उत्पादनांचा बटवडा दुसऱ्या दिवशी केला जाईल. ॲमेझॉन नाऊ तर्फे १२० शहरांमध्ये दहा ते पंधरा मिनिटांत बटवडा देण्यासाठी ८०० केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तेथील हजारो उत्पादनांच्या साठ्यातून मागणीनुसार लगेच ग्राहकांना वस्तू दिल्या जातात, अशी माहितीही त्यांनी दिली..गेल्या वर्षी आमच्या ॲप-साइटवर ग्राहकांनी २७५ कोटी वेळा भेटी दिल्या. यावर्षीच्या हंगाम पूर्वकालातच आम्हाला यात ३० ते ४०% वाढ दिसत आहे. मागील दिवाळीत ग्राहकांनी विविध सवलतींचा लाभ घेऊन एक हजार कोटी रुपयांची बचत केली होती. यावर्षी जुलै प्राईम डे, स्वातंत्र्य दिन या दिवशी व्यवसायात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे ग्रेट इंडियन फेस्ट देखील चांगला जाईल..घरगुती उत्पादने, घरगुती वस्तू, स्वयंपाक घरात लागणाऱ्या लहान मोठ्या गोष्टी आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तसेच दुचाकी यातही यावर्षी २५% वाढ अपेक्षित आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधील व्यवसायही वाढत असून आमच्या व्यवसायाचा ६० ते ७० टक्के वाटा तेथूनच येत आहे. इलेक्ट्रॉनिक दुचाकी तसेच महागड्या दुचाकींचा व्यवसाय चार-पाच पट वाढत आहे, असेही अमन दीप लोहान यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.