Explosives Case: सचिन वाझेची ३ एप्रिलपर्यंत NIA कोठडीत रवानगी

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली होती. ही कार तेथे ठेवण्याचा कट आखण्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक केली. सुरुवातीला विशेष न्यायालयाने त्याला २५ मार्च म्हणजेच आजपर्यंत NIA कोठडी सुनावली होती. मात्र या कटामध्ये अनेक नव्या गोष्टींचा उलगडा झाला असल्याने त्या गोष्टींचा तपास करण्यासाठी आणि सचिन वाझेची अधिक चौकशी करण्यासाठी न्यायलायने वाझेच्या NIA कोठडीत ३ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. २५ मार्चला वाझेच्या कोठडीची मुदत संपल्यामुळे विशेष एनआयए न्यायालयात त्याला हजर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर न्यालायलाने हा निर्णय घेतला.

Suspended Mumbai Police officer Sachin Waze sent to further NIA custody till 3rd April. He was presented before Special NIA Court in Mumbai today.

— ANI (@ANI) March 25, 2021