लॉकडाऊन काळातही अवैध दारुचा महापूर; तब्बल 'इतक्या' कोटीची दारु जप्त..

मुंबई : लॉकडाऊन काळात राज्यात अवैध दारुचा पूर वाहत असल्याचं चित्र आहे. या काळात 32 कोटीची अवैध दारुसाठा जप्त केला गेला. तर तब्बल 6300 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 25 जुलैला एकाच दिवशी अवैध दारुविक्रीचे 74 गुन्हे दाखल केले गेले. दुसरीकडे कोरोना संसर्गाच्या काळात राज्यात घरपोच मद्यसेवेला बरा प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे. अडीच महिन्याच्या काळात घरपोच मद्यसेवेचे 40 लाखापेक्षा अधिक ऑर्डर पोचते केले गेले. उत्पादन शुल्क विभागाने ही माहिती दिली आहे. घरपोच मद्यविक्री जोरात कालावधी - 15 मे ते 26 जुलै

घरपोच मद्यसेवेचे एकुण ऑर्डर- 40,18,071

लाखो मद्यप्रेमींनी घेतला घरातचं मद्याचा आस्वाद 26 जुलै- घरपोच मद्यविक्री एकुण 53,612 ऑर्डर

मुंबई- 26,612 मद्य सेवन परवान्यात मोठी वाढ कालावधी- 1 एप्रिल ते 23 जुलै

एकुण 1, 49,340 जणांचे मद्य सेवन परवान्यासाठी अर्ज

यापैकी 1,44,249 व्यक्तींचे परवाने मंजूर

उर्वरीत अर्जावर कारवाई सुरु अवैध दारु तस्करीच्या गुन्ह्यात वाढ कालावधी- 24 मार्च ते 25 जुलै 12 सीमा तपासणी नाक्यांवर नियमीत तपासणी

अवैध मद्यविक्रीचे 12,788 गुन्हे दाखल

एकुण 6,300 आरोपींना अटक

1271 वाहने जप्त

32.50 कोटीचा दारुसाठा जप्त

एकट्या 25 जुलैला दारुविक्रीचे 74 गुन्हे amid corona lockdown liquor worth 32 crore sold illegally more than six thousand arrested

