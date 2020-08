सुशांतसिंह आत्महत्येप्रकरणी अमृता फडणवीसांचे मोठे व्यक्तव्य; वाचा काय केले ट्विट

मुंबई – अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर वेगवेगळ्या चर्चांना उधान आले आहे. आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी मुंबई पोलिस तसेच बिहार पोलिस देखील करीत आहेत. बिहारच्या पाटण्यावरून आलेले आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांना बृहंमुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 14 दिवसांसाठी क्वॉरंटाईन केले आहे. त्यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि बिहारच्या डिजीपींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी अनेक राजकीय व्यक्तींनी आपले मत मांडले आहे. त्यातच आता विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे.

अमृता फडणवीस यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केले आहे. त्यात ते म्हणतात, सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास ज्या प्रकारे सुरू आहे, त्यावरून मला असे वाटते की, मुंबईने माणुसकी गमावली आहे. निर्दोष आणि स्वाभिमानी नागरिकांसाठी आता मुंबईत राहण अजिबात सुरक्षित नाही. या ट्विट सोबत त्यांनी #JusticeforSushantSingRajput आणि #JusticeForDishaSalian हे दोन हॅशटॅग वापरले आहेत.

The manner in which #SushantSinghRajputDeathCase is being handled - I feel #Mumbai has lost humanity & is no more safe to live - for innocent, self respecting citizens #JusticeforSushantSingRajput #JusticeForDishaSalian

