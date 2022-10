Dasara Melava: आनंद शिंदेंच्या सूरांनी दणाणणार ठाकरेंचा मेळावा; येणार नवं गाणं

By

मुंबई : शिवसेनेचा यंदाचा दसरा मेळावा महत्वाचा आहे. त्यामुळं याची सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा दरसालप्रमाणं शिवाजीपार्कवरच होणार आहे. याची वातावरण निर्मिती करण्यासाठी आता एक नवं गाण लवकरच लॉन्च होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रसिद्ध पार्श्वगायक आनंद शिंदे हे गाण गाणार आहेत. या गाण्यातून शिंदे गटाला लक्ष्य करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. (Anand Shinde Song will play at Uddhav Thackeray Dussehra Melava launched soon)

यासंदर्भात नुकतीच उद्धव ठाकरे आणि आनंद शिंदे यांच्यामध्ये भेट झाली. या भेटीत आनंद शिंदे यांच्या गाण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे. या भेटीबाबत आनंद शिंदे म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंनी मला एक गाण करण्यासाठी बोलावलं होतं. कलाकारांना जात-धर्म नसतो त्यामुळं मी कोणाचंही गाणं गाऊ शकतो. त्याचमुळं मी त्यांच्याकडे गेलो होते. लवकरच हे गाण सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं जाणार आहे"

राष्ट्रवादी कधीच सोडणार नाही - आनंद शिंदे

मी राष्ट्रवादी काँग्रेस कधीच सोडू शकत नाही. जिथं बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आहे आणि त्यांना माणनारे लोक जोपर्यंत राष्ट्रवादीत आहेत तोपर्यंत आनंद शिंदे पवार कुटुंबियांसोबत असणार आहे. शिवसेनेसाठी मी गाणं गाणार असल्याचं शरद पवारांच्या कानावर टाकलं. यावर त्यांनी मला सांगितलं की, गाण्याबाबत तुम्हाला माझ्या परवानगीची गरज नाही. पण त्यांच्या कानावर हे टाकण्याचं माझं कर्तव्य मी केलं आहे, असंही आनंद शिंदे यांनी सांगितलं.