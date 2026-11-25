मुंबई: राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता योजनेत सुधारणा केली आहे. सुधारित नियमावलीनुसार अंगणवाडी केंद्रांची कामगिरी दहा निकषांवर तपासली जाणार असून, त्यातील किमान सात निकष पूर्ण करणाऱ्या सेविका व मदतनिसांनाच दरमहा हा भत्ता अनुज्ञेय राहील. ही सुधारित योजना नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू करण्यात आली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अंगणवाडी केंद्रांच्या मूल्यमापनात समुदाय आधारित कार्यक्रम, घरपोच पोषण आहार, बालकांचे पूर्वशालेय शिक्षण, गरम ताजा आहार, आरोग्य दिवस, सकाळचा नाश्ता, अंगणवाडी केंद्राचे दैनंदिन कामकाज, बालकांचे वजन व उंचीची नोंद तसेच गृहभेटी या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. .या सर्व बाबींची पडताळणी पोषण ट्रॅकर ॲपवरील नोंदींच्या आधारे दरमहा केली जाणार आहे. पूर्ण केलेल्या निकषांच्या संख्येनुसार अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १,४०० ते २,००० रुपये, तर मदतनिसांना ७०० ते १,००० रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.सर्वच्या सर्व दहा निकष यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या सेविकेला कमाल दोन हजार रुपये आणि मदतनिसाला एक हजार रुपये मिळतील. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पोषण आहाराचे वितरण, बालकांची आरोग्य तपासणी आणि पूर्वशालेय शिक्षणाच्या कामाला अधिक चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.