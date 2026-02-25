ED Action against Anil Ambani : अनिल अंबानींवर ‘ED’ची मोठी कारवाई!, मुंबईतील अलीशान घर तात्पुरते जप्त

ED action against Anil Ambani as Mumbai property seized : प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे आणि त्यांचे मुंबईतील आलिशान निवासस्थान 'अॅबोड' जप्त केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही मालमत्ता ३,७१६.८३ कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे..ही कारवाई मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत करण्यात आली. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, ईडीने या संदर्भात तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत. एजन्सी सूत्रांच्या मते, हा आदेश अलीकडेच जारी करण्यात आला आहे. हा खटला अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) शी संबंधित एका कथित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे..'अॅबोड' नावाची ही आलिशान इमारत मुंबईतील पाली हिल परिसरात आहे. ही १७ मजली इमारत देशातील सर्वात महागड्या खासगी मालमत्तांपैकी एक मानली जाते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मते, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध आतापर्यंत एकूण जप्तीची कारवाई १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे..या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, त्यांच्या मूळ कंपन्या आणि रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात बँक फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.