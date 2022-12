Anil Deshmukh: तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अनिल देशमुखांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...

By

मुंबई : चौदा महिने तुरुंगात काढावे लागल्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख अखेर बुधवारी (दि. २८) बाहेर आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना देशमुख यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. (Anil Deshmukh first comment after release from Arthur road jail mumbai)

अनिल देशमुख म्हणाले, दोन खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये त्याला आत्तापर्यंत अटक झालेली आहे. तीन वेळा त्याला सस्पेंड करण्यात आलं आहे. एनआयएनं त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. त्यामुळं त्याच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही.

माझ्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही, अशा पद्धतीचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सर्वांचा विश्वास आहे. न्यायमूर्तींनी आम्हाला न्याय दिला यासाठी मी त्यांचं मनःपूर्वक आभार मानतो.

तसेच राष्ट्रवादीचे आमचे सर्वैच्च नेते शरद पवार आणि आमचे वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी वेळोवेळी यानिमित्तानं पाठींबा दिला आणि सहकार्य केलं यासाठी मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो धन्यवाद, अस यावेळी देशमुखांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अनिल देशमुख यांना भारताचं संविधान भेट दिलं तसेच भारतीय संविधानाचा विजय असो अशा घोषणाही दिल्या.