विद्यापीठाच्या विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या एमए भाग 1 (सत्र 1), एमए भाग 2 (सत्र 4), एमफील (इन कॉमर्स), बीएमएस, बीएससी (एरोनॉटिक्‍स) सत्र 5, टीवायबीए (कलिनरी आर्टस) सत्र 6, एमएचआरडीएम सत्र 2, एमए सत्र 1 आणि एम.ई. या परीक्षांचे निकाल शुक्रवारी सकाळी जाहीर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या www.mu.ac.in या संकेतस्थळावर निकाल पाहता येतील. एमए भाग 1 (सत्र 1) परीक्षा देणाऱ्या 434 पैकी 127 विद्यार्थी, तर एमए भाग 2 (सत्र 4) परीक्षा देणाऱ्या एक हजार 661 पैकी एक हजार 174 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एमफील (इन कॉमर्स) परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या सहापैकी चार, टीवायबीए (कलिनरी आर्टस) सत्र 6 या परीक्षेत 33 विद्यार्थी, तर एमएचआरडीएम सत्र 2 च्या परीक्षेत 84 पैकी 70 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एमए (कम्युनिकेशन ऍण्ड जर्नालिझम) सत्र 1 च्या परीक्षेत 42 पैकी 31 विद्यार्थी, एम.ई. (मेकॅनिकल) हिट पॉवर इंजिनिअरिंग सत्र 2 परीक्षेत तीन विद्यार्थी, तर एम.ई.(मेकॅनिकल) इंजिनिअरिंग सिस्टिम ऍण्ड मॅनेजमेंट सत्र 2 मध्ये चार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. बीएमएस (एन्व्हायर्नमेंटल मॅनेजमेंट ऍण्ड इकॉनॉमिक्‍स) सत्र 6 परीक्षेत 38 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. बीएस्सी (एरोनॉटिक्‍स) सत्र 5 परीक्षेत 42 पैकी 20 विद्यार्थी, तर सत्र 6 मध्ये 14 पैकी अवघे दोन विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.



