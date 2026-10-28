Palghar News : पालघरमध्ये प्रकल्पविरोधी संघर्ष पेटणार! ५२ संघटनांचा प्रशासकीय बैठकीवर बहिष्कार, ३० ऑक्टोबरला जनआक्रोश सभा

पालघर - विकासाच्या नावाखाली पालघर जिल्ह्यावर लादल्या जात असल्याचा आरोप होणाऱ्या विविध मोठ्या प्रकल्पांविरोधात आता संघटित लढ्याची तयारी सुरू झाली आहे. वाढवण बंदर, चौथी मुंबई, केमिकल झोन, रिफायनरी, महामार्ग आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांच्या विरोधात स्थापन झालेल्या ‘पालघर जिल्हा विनाशकारी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती’ने ३० ऑक्टोबरला जनआक्रोश सभेचे आयोजन केले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने बोलावलेल्या बैठकीवर समितीशी संबंधित संघटनांनी बहिष्कार घातल्याने प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील मतभेद उघड झाले आहेत..वरोर येथे शुक्रवारी ३० ऑक्टोबरला सकाळी १० वाजता ही जनआक्रोश सभा होणार आहे. जिल्ह्यातील काही राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, मच्छीमार संघटना आणि आदिवासी संघटना अशा 52 संघटना आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्पांविरोधातील स्थानिक असंतोष एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..प्रशासनाच्या बैठकीवर संघटनांचा बहिष्कारजनआक्रोश सभेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. मात्र या बैठकीत सहभागी न होण्याची भूमिका संघटनांनी घेतली. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी प्रस्तावित सभेबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागण्यात आलेली नसल्याचे आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.प्रशासन चर्चेसाठी तयार असून संघटनांनी संवादातून मार्ग काढावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. मात्र, संघटनांनी बहिष्कार का घातला, याबाबत त्यांची स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आंदोलन आणि प्रशासन यांच्यातील संवादाची कोंडी कशी फुटणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..वाढवण महामार्ग परिसरात जमावबंदीचा इशारावाढवण परिसरात महामार्गाचे काम सुरू असून, महामार्गाच्या ५०० मीटर परिघात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश लागू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करू नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी केले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध प्रचलित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ३० ऑक्टोबरच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आणि प्रशासनाची कायदा-सुव्यवस्थेबाबतची तयारी याकडे लक्ष लागले आहे..बंदरापासून रिफायनरीपर्यंत विरोधाची व्याप्तीवाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात भराव टाकणे, समुद्रतळाचे खनन अर्थात ड्रेजिंग आणि समुद्री सुरक्षा भिंतीची कामे यांमुळे सागरी परिसंस्थेवर परिणाम होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे. माशांची प्रजननस्थळे बाधित होण्याबरोबरच पारंपरिक मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर संकट येऊ शकते, अशी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे.बंदरालगत प्रस्तावित पाच हजार एकरांचा केमिकल झोन, तसेच उसरणी, दांडा, खटाळी, मधुकर नगर, भादवे आणि मथाणे या सहा गावांतील १२१५ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रस्तावित रिफायनरी-पेट्रोकेमिकल प्रकल्पालाही विरोध करण्यात येत आहे. महागावमधील प्रस्तावित स्टील प्रकल्पाबाबतही समितीने आक्षेप नोंदवला आहे.या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांच्या जमिनी, पर्यावरण आणि पारंपरिक रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची उपयुक्तता, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांना होणारे संभाव्य फायदे-तोटे याबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची मागणी या संघर्षातून पुढे येत आहे..१०७ गावांच्या भवितव्याचा प्रश्नपालघर जिल्ह्यातील १०७ गावांचा समावेश असलेल्या चौथ्या मुंबईच्या नियोजनासह ग्रीनफिल्ड महामार्ग, रेल्वे कॉरिडॉर आणि विस्तारित कोस्टल रोड यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांनाही समितीने विरोध दर्शवला आहे. दापचरीतील आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार, मुरबे बंदर, केळवे टेक्स्टाईल पार्क आणि कोरे येथील प्रस्तावित विमानतळामुळे शेती, वनसंपदा आणि स्थानिकांच्या पारंपरिक व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.चारोटी परिसरातील खनिज सर्वेक्षण आणि तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पांचा एकत्रित परिणाम स्थानिकांच्या जीवनमानावर काय होणार, हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे..विकास हवा; पण कोणाच्या किंमतीवर?पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे नियोजन सुरू असताना स्थानिकांच्या जमिनी, पर्यावरण, रोजगार आणि पुनर्वसनाचे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरत आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होण्याचा दावा केला जात असला, तरी त्याचा लाभ स्थानिकांना कितपत मिळणार आणि संभाव्य पर्यावरणीय हानी कशी रोखली जाणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.या पार्श्वभूमीवर ३० ऑक्टोबरच्या जनआक्रोश सभेत कोणत्या मागण्या मांडल्या जातात, आंदोलनाची पुढील दिशा काय ठरते आणि प्रशासन चर्चेसाठी कोणती पावले उचलते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.