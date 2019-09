ऐन सणात गढूळ, दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा

भाईंदर ः मिरा-भाईंदर महापालिकेतर्फे ऐन सणासुदीत गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्याने नागरिक संतापले आहेत. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार बळावण्याची भीती असून त्यातही मुलांना याचा जास्त धोका होण्याच्या शक्‍यतेने नागरिक धास्तावले आहेत. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनादेखील गढूळ, दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठ्याबद्दल माहिती नसल्याने पालिकेचा दुर्लक्षित कारभार पुन्हा उघड झाला आहे. सध्या सणासुदीचे दिवस असून गणेशोत्सव सुरू असून त्याआधीपासून जैनधर्मीयांचे पर्युषण पर्वदेखील सुरू आहे. त्यातच महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा होणाऱ्या जलवाहिनीद्वारे अनेक भागात दोन दिवसांपासून; तर काही भागात आज गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आले आहे. गढूळ पाण्यामुळे अनेक इमारतींच्या सार्वजनिक; तसेच रहिवाशांच्या घरातील पाण्याच्या टाक्‍या खराब झाल्या आहेत. याशिवाय स्वयंपाकासह पिण्यासाठी या पाण्याचा वापर करणे अशक्‍य असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. अनेकांना नाइलाजाने बाटलीबंद पाणी जास्त पैसे मोजून खरेदी करावे लागले आहे. भाईंदरच्या गौतमनगरमधील महिलांनी याबाबत संताप व्यक्त करत दोन दिवसांपासून गढूळ पाणी येत असल्याचे सांगितले. पश्‍चिमेच्या बालाजीनगरमध्ये देखील दूषित पाणी येत असून मिरा रोडच्या ‘एडन रोज’ इमारत परिसरातूनही नागरिकांचीही अशीच तक्रार आली आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या काही परिसरात गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल काहीही माहिती नाही; मात्र याची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

सुरेश वाकोडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग



Web Title: Aqueous, foul-smelling water supply during the festival Citizens are angry at Bhayandar.