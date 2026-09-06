मुंबई

Art and Culture: कला हा संस्कृतीचा आत्मा! डॉ. आनंदा शंकर जयंत, प्रो. रेझा बाबा यांचे प्रतिपादन

Art Is The Soul Of Culture Says Dr Ananda Shankar Jayant: नृत्य, संगीत, कापुएरा यांसारख्या कलांमधून संस्कृतीच्या स्मृती जतन होतात; शिक्षण, अहिंसा आणि राष्ट्रीय ओळख घडवणाऱ्या या कलांना गौण न मानण्याचे आवाहन
Dr Ananda Shankar Jayant And Professor Reza Baba Say Art Is The Soul Of Culture And An Essential Part Of Heritage

Dr Ananda Shankar Jayant And Professor Reza Baba Say Art Is The Soul Of Culture And An Essential Part Of Heritage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: ‘‘नृत्यकलेकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता, त्याकडे शिक्षणाचे एक साधन म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. कला हा संस्कृतीचा आत्मा आहे,’’ असे मत प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. आनंदा शंकर जयंत यांनी व्यक्त केले. एपी ग्लोबालेच्या वतीने आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम २’मध्ये शनिवारी आयोजित ‘मूव्हमेंट ॲज मेमरी’ या संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.

Loading content, please wait...
Cultural heritage
art and culture events
Indian culture devotion
Marathi News Esakal
www.esakal.com