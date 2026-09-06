Art and Culture: कला हा संस्कृतीचा आत्मा! डॉ. आनंदा शंकर जयंत, प्रो. रेझा बाबा यांचे प्रतिपादन

मुंबई: ‘‘नृत्यकलेकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता, त्याकडे शिक्षणाचे एक साधन म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. कला हा संस्कृतीचा आत्मा आहे,’’ असे मत प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. आनंदा शंकर जयंत यांनी व्यक्त केले. एपी ग्लोबालेच्या वतीने आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम २’मध्ये शनिवारी आयोजित ‘मूव्हमेंट ॲज मेमरी’ या संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ग्रंथ, वास्तू किंवा विविध वस्तूंच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे एखाद्या संस्कृतीच्या स्मृती जतन केल्या जातात, त्याचप्रमाणे मानवी देहाच्या हालचालींमध्येही संस्कृतीच्या स्मृती संग्रहित होत असतात. त्यामुळे या हालचालींच्या माध्यमातून संस्कृतीचा मागोवा या विषयावरची चर्चा या सत्रात करण्यात आली. त्याचप्रमाणे कापुएरा या ब्राझीलच्या युद्धकलेचे भारतातील पहिले प्रशिक्षक प्रा. रेझा बाबा हेदेखील या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. राधिका वारिकू यांनी या दोघांशी संवाद साधला..कला हा राष्ट्राच्या संस्कृतीचा आत्मा असतो. त्यामुळे कलेला गौण लेखता कामा नये, असे मत डॉ. आनंदा यांनी व्यक्त केले. एखाद्या संस्कृतीबद्दल अनभिज्ञ व्यक्तीला विशुद्ध कलेच्या माध्यमातून त्या संस्कृतीची ओळख करून देता येणे शक्य आहे, असे मतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. .ब्राझीलमधील गुलामीत अडकलेल्या लोकांनी विकसित केलेली कापुएरा ही युद्धकला ही अहिंसेचे प्रतीक असल्याने तिचे भारतीय तत्त्वज्ञानाशी साम्य आहे, असे मत रेझा बाबा यांनी व्यक्त केले. गुलामगिरीत अडकलेल्या नागरिकांनी नृत्य आणि स्वसंरक्षणाची तंत्रे या माध्यमातून ही कला विकसित केली. असे ते म्हणाले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.डॉ. आनंदा म्हणाल्या...नृत्य, संगीत यांसारख्या हजारो वर्षे जुन्या कलांचे सुवाहक होऊन, त्या पुढील पिढ्यांना देणे हे आपले कर्तव्यनृत्याचे सादरीकरण करताना स्वतःला विसरून जाऊन संबंधित संकल्पनेशी एकरूप झाल्यानंतरच तंत्रशुद्ध पदलालित्याचे कलेत रूपांतर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.