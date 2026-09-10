मुंबई

Tribal hostel safety: आश्रमशाळा-वसतिगृहांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास सुरक्षा रक्षक नेमा; मुलींच्या निवासी परिसरात तृतीयपंथीयांना संधी, विवेक पंडितांची मागणी

आदिवासी आश्रमशाळा-वसतिगृहांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा महामंडळाचे प्रशिक्षित रक्षक २४ तास तैनात करण्याची मागणी; मुलींच्या निवासी परिसरात तृतीयपंथीयांना सुरक्षा रोजगाराची अभिनव सूचना
Trained security guards sought for tribal hostels

Trained security guards sought for tribal hostels

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा आणि आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक २४ तास तैनात करावेत आणि मुलींच्या निवासी परिसरात विशेष बाब म्हणून पात्र व प्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना सुरक्षा रक्षक म्हणून रोजगाराची संधी द्यावी, अशी मागणी आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

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