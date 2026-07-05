मुंबई

Asiatic Society Elections: एशियाटिक सोसायटीत ‘एशियाटिक टुमारो’ पॅनलचा दणदणीत विजय; विनय सहस्त्रबुद्धे अध्यक्षपदी निवड

एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीत ‘एशियाटिक टुमारो’ पॅनलचा दणदणीत विजय; अध्यक्षपदी विनय सहस्त्रबुद्धे, सर्व पदांवर टुमारोचे उमेदवार आघाडीवर
The Asiatic Tomorrow Panel registered a clean sweep by winning all major positions in the Asiatic Society elections.

The Asiatic Tomorrow Panel registered a clean sweep by winning all major positions in the Asiatic Society elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : एशियाटिक सोसायटी व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत एशियाटिक टुमारो पॅनलने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. या पॅनलच्या सर्वच उमेदवारांनी ३०० हून अधिक मते मिळवली असून केतकर पॅनलचे उमेदवार १५० च्या दरम्यान मते मिळाली आहेत.

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