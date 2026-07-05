Asiatic Society Elections: एशियाटिक सोसायटीत ‘एशियाटिक टुमारो’ पॅनलचा दणदणीत विजय; विनय सहस्त्रबुद्धे अध्यक्षपदी निवड

मुंबई : एशियाटिक सोसायटी व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत एशियाटिक टुमारो पॅनलने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. या पॅनलच्या सर्वच उमेदवारांनी ३०० हून अधिक मते मिळवली असून केतकर पॅनलचे उमेदवार १५० च्या दरम्यान मते मिळाली आहेत..यात विनय सहस्त्रबुद्धे हे अध्यक्षपदासाठी विजयी ठरले आहेत. त्यांनी एकूण ५०६ मतांपैकी सर्वाधिक ३४९ मते मिळवली तर केतकर पॅनलचे प्रमुख कुमार केतकर यांना केवळ १५७ मते मिळाली आहेत. सचिव पदासाठी टुमारो पॅनलचे विवेक गुणपुले यांनी ३५३ मते घेत मिळवला आहे. तर केतकर पॅनलचे सी.एम. पोलशील यांना केवळ १४९ मते मिळाली आहेत..उपाध्यक्ष पदाच्या चार जागेवरही टुमारोच उमेदवार विजयी झाले आहेत. यात चंद्रप्रकाश द्विवेदी, नितिश भारद्वाज, रमेश पतंगे, संजय देशमुख यांचा समावेश आहे.स्कुटीनायझिंग कमिटीतील सर्व सात उमेदवारही टुमारो पॅनलचे विजयी ठरले आहेत. यात अभिजित मुळ्ये, अमोल जाधव, दत्तात्रय पंचवाघ, माधवी नरसाळे, मल्हार गोखले, स्नेहा नगरकर आणि उमंग काळे विजयी झाले आहेत..मॅनेजिंग कमिटीच्या सहा जागेवरही टुमारोने बाजी मारली असून यात माधव भंडारी, मल्हार कुलकर्णी, प्राची मोघे, प्रमोद बापट, राजेश बेहरे, व्ही.एम. चक्रवर्ती यांचा समावेश आहे.केतकर पॅनलचे पराभूत उमेदवारकुमार केतकर, ए.डी.सावंत, अर्जून डांगळे, अरूण शंकर, दीपक पवार, रेणू परेख, श्रोस्मीता मुखर्जी, सुनील कदम,उषा विजयलक्ष्मी, सी.एम. पोलशील, अंजली मसरगुप्पी, अनहिता तारपोरे, दत्तात्रय मालशे, पंकज समेळ, इब्राहिम अफगाण, कुंदा प्रमिला निलकंठ, सविता सुरी, स्वाती दाते, रामचंद्र व्यंकटेश, रमा बिष्णोई, अनिल सावंत, उर्वशी अस्था, भारत घोसाळकर, नंदिनी आत्मसिद्ध..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.