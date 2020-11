संशयित वितरकाला पकडण्यासाठी गेलेल्या NCBच्या पथकावर हल्ला

मुंबई: संशयित ड्रग्स वितरकाला पकडण्यासाठी गोरेगाव येथे गेलेल्या केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या(एनसीबी) अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात दोन अधिकारी जखमी झाले आहे. एनसीबी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आणि सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी गोरेगाव पोलिसांनी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.

एनसीबीचे अधिक्षक विश्वविजय तेजपाल सिंग(36) यांचे पथक गोरेगाव येथे संशयित एलएसडी तस्कर केरी मेंडीस याला पकडण्यासाठी गेले होते. त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला घेऊन जात असताना गोरेगाव पश्चिम येथील जवाहर हॉल येथील जैन मेडिकलजवळ टोळक्याने त्यांना रोखले. आपण कौन है, पुलिस है क्या, ऐसे केसे किसी को लेके जा सकते है, असे बोलू लागले. सिंग यांच्या पथकाने त्यांना आपण एनसीबीचे अधिकारी असल्याचे सांगून समजवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते ऐकले नाही. त्यांनतर या टोळक्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यात सिंग यांच्यासह त्यांचा साथीदार कॉन्स्टेबल शिवा रेड्डी हे जखमी झाले आहेत. कॉन्स्टेबलला जबर मारहाण करण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

Maharashtra: Three accused who were arrested for attacking NCB Zonal Director Sameer Wankhede and his team, have been sent to 14-day judicial custody. https://t.co/bcPNYxMvX0

— ANI (@ANI) November 23, 2020