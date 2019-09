शहाबाज गावातील दोघा तरुणांवर प्राणघातक हल्ला

नवी मुंबई : सीबीडी-बेलापूर येथील शहाबाज गावातील दोघा तरुणांवर, उलवे येथील कोंबडभुजे गावात राहणाऱ्या १२ ते १५ तरुणांनी स्टम्प, बॅट आणि रॉडच्या साह्याने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २७) रात्री घडली. या हल्ल्यात हे दोघे तरुण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर एनआरआय पोलिसांनी जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कलम ३०७ नुसार गुन्हा दाखल करून सर्व १२ तरुणांना अटक केली आहे. जखमी झालेल्यांमध्ये यासीन शब्बीर पटेल (२७), माहीर अहमद खान (२८) या दोघांचा समावेश असून, हे दोघेही बेलापूर येथील शहाबाज गावात राहण्यास आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करणारे आरोपी अनिकेत भगत, स्वप्नील म्हात्रे व त्यांचे साथीदार हे उलवे येथील कोंबडभुजे परिसरात राहण्यास आहेत. दरम्यान, शहाबाज गावातील यासीन पटेल, मोबीन कादीर खान, वहाब कादीर खान व सुफीयाना युसूफ धुरी या चौघांविरोधात दाखल असलेल्या एका गुह्यामध्ये अनिकेत भगत व स्वप्नील म्हात्रे हे तक्रारदार असून, या खटल्याची सुनावणी सीबीडी येथील न्यायालयात सुरू आहे. याच कारणावरून अनिकेत भगत आणि यासीन यांच्यामध्ये वादावादी झाली. शुक्रवारी रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास अनिकेत म्हात्रे आणि स्वप्नील म्हात्रे या दोघांनी कारमधून १२ ते १५ सहकाऱ्यांसह शहाबाज गावात घुसून, यासीन पटेल आणि माहीर अहमद खान या दोघांवर बॅट, स्टम्प आणि रॉडच्या साह्याने हल्ला केला. त्यामुळे परिसरातील नागरिक जमा झाल्याने सर्व हल्लेखोर पळून गेले. मात्र, या हल्ल्यात यासीन आणि माहीर हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना वाशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर एनआरआय पोलिसांनी आरोपी अनिकेत भगत आणि स्वप्नील म्हात्रे या दोघांसह १२ जणांना अटक केली आहे. न्यायालयाने या सर्व आरोपींना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

