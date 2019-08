आरपीएफवर आता जिओ टॅगद्वारे लक्ष!

मुंबई: रेल्वेच्या स्थानकांत तैनात असणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा दलातील जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांच्या हातावर जिओ टॅग बांवण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे कर्तव्यात हलगर्जी करणाऱ्या जवानांवर लक्ष ठेवण्यात येईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. रेल्वेस्थानकांत तैनात असणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा दलातील जवानांकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेत हलगर्जी होऊ नये म्हणून जिओ टॅग प्रणाली राबवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार आरपीएफ जवानाच्या हातावर जिओ टॅग बांधण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे प्रत्येक स्थानकाचा नकाशा तयार केला जाईल. हा नकाशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील स्क्रीनवर दिसेल. जिओ टॅग बांधलेल्या जवानाच्या हालचाली या पडद्यावर दिसतील. जिओ टॅग बांधलेला आरपीएफ जवान स्थानकातील आपली जागा सोडून अन्यत्र जात असल्यास तात्काळ समजेल. तसे झाल्यास संबंधित जवानाला नेमलेल्या ठिकाणी जाण्याची सूचना दिली जाईल. या प्रणालीमुळे कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आरपीएफ कर्मचाऱ्यांवर चाप लावण्यात येईल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेवर व्यवस्थित लक्ष देता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिओ टॅग प्रणालीसाठी जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) आणि इंटरनेट नेटवर्क आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या ठिकाणी अंमलबजावणी

मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते खोपोली, कसारा, लोणावळा, इगतपुरी या स्थानकांत जिओ टॅग प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या मध्य रेल्वेवर 1500 हून अधिक आरपीएफ जवान आहेत. सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि गर्दीच्या अन्य स्थानकांत जवानांची संख्या अधिक आहे.



