मुंबई

Aundha Nagnath Temple Plan : औंढा नागनाथ मंदिराच्या कायापालटासाठी 193 कोटी मंजूर! CM फडणवीसांचे संवर्धनाबाबत मोठे निर्देश, 'कल्याणेश्वर'सह 'शिवसृष्टी'साठी कोट्यवधींचा निधी

Aundha Nagnath Temple Development Plan Approved : औंढा नागनाथ मंदिराच्या सुधारित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून पुरातन शिल्पकलेच्या संवर्धनावर भर देण्यात आला आहे.
₹193 crore Aundha Nagnath temple development plan

₹193 crore Aundha Nagnath temple development plan

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : औंढा नागनाथ हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या मंदिरावरील पुरातन शिल्पकलेचे जतन करत नैसर्गिक रंगांचा वापर करुन त्याचे संवर्धन करण्यात यावे. तलाव आणि मंदिर परिसरात वापरले जाणारे दगड आणि इतर साहित्य त्याचप्रमाणे एकूणच सर्व कामे दर्जेदार (Aundha Nagnath Temple ₹193 crore development plan) असावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

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