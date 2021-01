'औरंगजेब सेक्लुलर नव्हता'! औरंगाबादच्या नामांतराबाबत उद्धव ठाकरेंचेही स्पष्ट संकेत; कॉंग्रेसच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबई - राज्यात औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय चांगलाच चर्चेत आहे. महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या अजेंड्यावर हा विषय़ नाही. असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. तर शिवसेनेने वेळोवेळी औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय पुढे केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करणे यावर पहिल्यांदाच आपली भूमिका मांडली आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अधिकृतपणे संभाजीनगर असा केला जात आहे. असे विचारल्यावर ठाकरे म्हणाले की, 'त्यात काय वेगळं आहे? आम्ही वर्षानुवर्षे संभाजीनगर असा उल्लेख करीत आलो आहोत'. आणि पुढेही तेच करीत राहणार, बाळासाहेबांनीही हाच उल्लेख केला होता''. असं म्हणत आपला स्पष्ट पवित्रा दाखवला औरंगाबादच्या नामांतराला कॉंग्रेसने विरोध केला आहे याबाबत बोलताना ठाकरे म्हणाले की, ' औरंगाजेब सेक्लुलर नव्हता. त्यामुळे आमच्या कॉंमन अजेंड्यावर सेक्युलर शब्द आहे. त्यात औरंगजेब बसत नाही '. मुख्यमंत्र्याच्या या स्पष्ट् भूमिकेला कॉंग्रेस काय उत्तर देते हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. Aurangzeb was not secular Uddhav Thackeray also hints at renaming Aurangabad; Attention to the role of Congress --------------------------------------------------

