मासिक पाळीबाबत शाळांमध्ये जनजागृती 

मुंबई : किशोरवयीन मुलींची शाळेत कुचंबणा होऊ नये; तसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि "युनिसेफ' या संस्थेने "मासिक पाळी व्यवस्थापन' उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील सहावी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींसाठी कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. यासाठी तालुकास्तरावर शाळेतील दोन शिशिकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार 12 टक्के मुली मासिक पाळीदरम्यान शाळेत अनुपस्थितीत राहतात. याची दखल घेत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, राष्ट्रीय अभियान सुरू केले आहे. मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत उपक्रम राबवण्याचे निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि युनिसेफने राज्यातील सहावी ते दहावीमधील किशोरवयीन मुलींसाठी उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुकास्तरावर प्रत्येक शाळेतील दोन महिला शिक्षिकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. मुंबई उत्तर विभागात हे प्रशिक्षण 21 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी दिले आहेत. शिक्षिकांच्या प्रशिक्षणानंतर त्या विद्यार्थिनींना याबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत.

