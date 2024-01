Thane News : ठाण्यातही निघणार श्रीराम मंदिर प्रतिकृतीची मिरवणूक - नरेश म्हस्के

ayodhya ram mandir procession in thane as well naresh mhaske politics sakal

राहुल क्षीरसागरः सकाळ वृत्तसेवा Thane News : ५०० वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिर साकारले गेले आहे. या मंदिरातील श्रीराम मूती प्राणप्रतिष्ठेचा मंगलमय सोहळा भव्य दिव्य स्वरुपात २२ जानेवारी रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभर उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याचाच एक भाग म्हणून ठाण्यातही २० जानेवारी रोजी श्रीराम मंदिर प्रतिकृती, मिरवणूक सोहळा, मासुंदा तलाव येथे महाआरती व दिपोत्सव तसेच लेझर शो च्या माध्यमातून संपूर्ण श्रीराम चरित्र उलगडले जाणार आहे. यामध्ये ठाणेकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख नरेश म्हस्के यांनी केले. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिलेले स्वप्न आणि करोडो रामभक्तांची इच्छा श्रीराम मंदिराच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष साकार होत आहे याचा आनंद प्रत्येक हिंदू माणसाला आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून देशाच्या विविध भागात अनेक कार्यक्रम सुरू आहेत. प्रत्येकाच्या मनामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. संपूर्ण देश राममय झाला आहे. धर्मवीर आनंद दिघेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात देखील श्रीराम मंदिर व्हावे यासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली तर मंदिराच्या पायाभरणीसाठी चांदीची वीट देखील ठाण्यातून पाठविण्यात आली होती, ही बाब प्रत्येक ठाणेकराच्या दृष्टीने अभिमानाची आहे. ठाण्यात देखील अयोध्योत होणारा सोहळा अनुभवता यावा यासाठी विविध कार्यक्रम होत आहेतच, शिवसेनेच्या माध्यमातून शनिवार २० जानेवारी रोजी शिवसेना मुख्यनेते व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायं. ५ वाजता कौपिनेश्वर मंदिर ते मासुंदा तलावपर्यत श्रीराम मंदिर प्रतिकृतीची भव्य मिरवणूक तद्नंतर दिपोत्सव व मासुंदा तलाव येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रभू रामचंद्राची महाआरती काशी विश्वेश्वर येथील महंतांच्या सहयोगाने संपन्न होणार आहे. तसेच ठाण्याच्या विविध भागामध्ये सुशोभिकरण व विद्युत रोषणाई देखील भव्य स्वरुपात करण्यात येणार असून मासुंदा तलाव येथे लेझर शो च्या माध्यमातून श्रीराम चरित्र उलगडण्यात येणार आहे. मासुंदा तलावावर तरंगत्या रंगमंच व लेझर शो मासुंदा तलावावर तरंगता रंगमंच उभारण्यात येणार असून या ठिकाणी श्रीराम गीतांचा कार्यक्रम तसेच प्रभू रामचंद्राच्या जीवनावर आधारित नृत्यनाटिका सादर केली जाणार आहे. लेझर शोच्या माध्यमातून श्रीरामांचा इतिहास उलगडला जाणार आहे. त्याचबरोबर आकर्षक व नेत्रदिपक अशी फटाक्यांची आतिषबाजी देखील केली जाणार आहे. हा एक उत्सवच साजरा होत असून यात ऐतिहासिक अविस्मरणीय क्षणाचे आपणही साक्षीदार व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. यामध्ये ठाण्यातील सर्व भाषिक नागरिक पारंपारिक वेशभूषेत सहभागी होवून या सोहळयाची शोभा वाढविणार आहेत.