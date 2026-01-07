मुंबई

Badlapur MIDC Explosion: बदलापूर 'MIDC' हादरली! केमिकल कंपनीत तासभरातच एकामागोमाग पाच ते सहा भीषण स्फोट

Badlapur Chemical company Explosion: अंबरनाथ आणि बदलापूर दोन्ही शहरातील अनेक फायर ब्रिगेडच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल
Fire and rescue teams respond after multiple explosions at a chemical factory in Badlapur MIDC, Maharashtra, triggering panic in the industrial area.

Badlapur MIDC Chemical Factory Blast : बदलापूरच्या एमआयडीसीमध्ये भीषण स्फोट झाले आहेत. बदलापूर पूर्व महावितरण कार्यालय जवळील पॅसिफिक ऑरगॅनिक केमिकल कंपनीत एका पाठोपाठ एक असे पाच ते सहा स्फोट झाले आहेत. अवघ्या तासाभरातच झालेल्या या स्फोटांमुळे संपूर्ण एमआयडीसी परिसर हादरून गेला आहे.

या स्फोटानंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेलं आहे. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. स्फोटाची माहिती समजताच अग्निशामक दल आणि प्रशासन तातडीने आग नियंत्रणात आणण्याच्या कामात लागले आहे.

