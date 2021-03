वांद्रे, चेंबूरमध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर पेक्षा कोरोनाचे जास्त रुग्ण

मुंबईत सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना रुग्णवाढीचा वेग जास्त होता. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये चेंबूर आणि वांद्रे भागात जितके कोरोना रुग्ण आढळत होते, त्यापेक्षा जास्त संख्येने आता या भागांमध्ये कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीवरुनच ही बाब समोर आलीय. चेंबूर-वांद्रे भागात सप्टेंबर-ऑक्टोबर पेक्षा जास्त रुग्णवाढ होत असली, तरी मृत्यूचे प्रमाण मात्र कमी असल्याचे या भागातील डॉक्टरांनी सांगितले. कोरोनाची सौम्य लक्षणे असलेले आमच्याकडे ६० रुग्ण आहेत. त्यापैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक असून ते व्हेंटिलेटरवर आहेत असे डॉ. प्रिन्स सुराना यांनी सांगितले. चेंबूरमध्ये त्यांचे रुग्णालय आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला २० रुग्ण दाखल होते. पण आता रुग्ण संख्या पुन्हा वाढली आहे. फेब्रुवारीमध्ये रुग्ण संख्या घटल्याने आम्ही अन्य आजारांवर काम सुरु केले होते. पण आता आम्हाला महापालिकेने पुन्हा एकदा कोरोनासाठी बेड सज्ज ठेवण्यास सांगितले आहे, असे उपनगरातील एका डॉक्टरने सांगितले. लोकांनी कोरोना नियमांचे पालन न केल्यामुळे पुन्हा रुग्णसंख्या वाढली, असे एम-पश्चिम आणि एच-पश्चिम विभागाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एम-पश्चिममध्ये चेंबूर, टिळकनगर हा भाग येतो. सप्टेंबर महिन्यात एम-पश्चिम वॉर्डमध्ये दररोज ८५ कोरोनाबाधित आढळायचे. मागच्या महिन्यात काही दिवस दिवसाला ९४ रुग्ण आढळत होते. एम-पश्चिमेला वाढदिवस, कौटुंबिक सोहळे मुक्तपणे सुरु होते. मागच्यावर्षी याच कार्यक्रमांवर बंधने होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. एच-पश्चिमेच्या वॉर्डमध्ये वांद्रे, खार, सांताक्रुझ हा भाग येतो. रुग्णसंख्या वाढत असली, तरी इथे मृत्यूदर शुन्य आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात एच-पश्चिम वॉर्डमध्ये दिवसाला ४५ ते ५० कोरोना रुग्ण आढळून येते होते. आता तेच प्रमाण ६५ ते ७० आहे. एम-वेस्टचा कोरोना वाढीचा दर ०.५७ टक्के आहे, तर एच-वेस्टचा ०.५३ टक्के आहे. संपूर्ण मुंबईचा कोरोना वाढीचा सरासरी दर ०.४२ टक्के आहे. त्यापेक्षा या दोन वॉर्डचा रुग्णवाढीचा वेग जास्त आहे.



