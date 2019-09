पालघर ः पालघर येथे बांद्रा- जम्मू- तावी- कटरा सुपरफास्ट एक्‍स्प्रेसला शुक्रवारपासून (ता.१३) थांबा मिळाला. या गाडीचे पालघर रेल्वे स्थानकात प्रवाशांनी जोरदार स्वागत केले. या वेळी गाडीचे स्वागत पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्या उपस्थितीत सदानंद (नंदु) पावगी, तेजराजसिंह हजारी, चंदा दुबे; तसेच भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुरेंद्रजी मोगरे, निमिष शुक्‍ला, शिवसेना तालुकाप्रमुख विकास मोरे, केदार काळे, प्रवासी संघाचे नागदेव पवार, प्रथमेश तेंडुलकर, रेल्वे अधिकारी सुमित, आशीष, चिपळूणकर, शिरीष संखे आदींसह शिवसेना, भाजप कार्यकर्ते आणि प्रवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी खासदार गावित यांनी भविष्यात अनेक रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे; तसेच रेल्वेच्या विविध सोई-सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच अजमेर-मैसूर या गाडीला थांबा मिळाल्याने केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आणि रेल्वे विभागाचे विशेष आभार मानले.

Web Title: The Bandra- Jammu-Tawi-Katra Superfast Express at Palghar got a stop from Friday