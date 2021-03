चहा आणि लूट...वांद्रे रेल्वे स्थानकावरील धक्कादायक प्रकार

चहामधुन गुंगीचे औषध पाजून सहप्रवाशांना लुटणाऱ्या आरोपीला वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी अटक केली आहे. हामिद खान असे आरोपीचे नाव आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानकात उतरलेल्या सहप्रवाशांसोबत तो मैत्री करायचा. त्यांना चहा पिण्यासाठी घेऊन जायचा. त्यावेळी तो शिताफीने सहप्रवाशांच्या चहामध्ये गुंगीचे औषध मिसळायचा. प्रवाशी बेशुद्ध झाल्यानंतर तो त्यांच्या मौल्यवान वस्तू घेऊन पसार व्हायचा. कसा उघडकीस आला गुन्हा ? दीपक शर्मा हे वांद्रे रेल्वे स्थानकातून राजस्थान बिकानेरला जाणारी ट्रेन पकडणार होते. ते प्रतिक्षागृहात थांबले होते. त्यावेळी हामिद खान तिथे आला. त्याने संधी साधून शर्मा यांच्यासोबत ओळख वाढवली. त्यानंतर हामिदने दीपक शर्मा यांना चहा पिण्यासाठी जाऊया, असे सांगितले. चहा पिताना संधी साधून त्याने शर्मा यांच्या चहामध्ये गुंगीचे औषध मिसळले. काही वेळाने शर्मा बेशुद्ध झाल्यानंतर तो त्यांच्या मौल्यवान वस्तू घेऊन पसार झाला. वांद्रे रेल्वे स्थाकात गस्तीवर असलेल्या पोलिसांचे बेशुद्धावस्थेत असलेल्या दीपक शर्मा यांच्याकडे लक्ष गेले. ते दीपक शर्मांना जवळच्या रुग्णालयात घेऊन गेले. तिथे शुद्धीवर आल्यानंतर शर्मा यांनी त्यांच्यासोबत काय घडलं? ते सर्व सांगितलं. वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी रेल्वे स्थानकातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेड तपासून हामिद खानचा शोध लावला. त्यानंतर त्याला कुर्ला येथून अटक केली. हामिद खानला पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याकडून १३ मोबाइल फोन जप्त केले आहेत.

