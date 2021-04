वांद्रे-वरळी सी-लिंकच्या तारांवर चढून स्टंट, दोघांना अटक

मुंबई: वांद्रे-वरळी सीलिंकच्या तारांवर चढून स्टंट करणा-या रशियन नागरीकांना वरळी पोलिसांनी नुकतीच अटक केली. समाज माध्यमांवर छायाचित्र अपलोड करण्यासाठी त्यांनी हे स्टंट केल्याचे सांगितले. दोघेही सर्कसमध्ये काम करणारे असून विविध देशात जाऊन स्टंटचे चित्रीकरण करतात. मकसिम स्केर्बाकोव्ह(24) व वसीली कोलेसेनिकोव्ह(30) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नाव आहेत. दोघांनीही 7 मार्चला टॅक्सी भाड्याने घेतली होती. त्यानंतर मध्यावर टॅक्सी सोडून त्यांनी स्टंट करण्यास सुरूवात केली.त्यानंतर मकसिम सी-लिंकच्या तारांवर चढला. तर वासिली चित्रीकरण करत होता. त्यावेळी एका नागरीकाना हा प्रकार पाहिला. त्याने पोलिस नियंत्रण कक्षाला दूरध्वनी करून याबाबतची माहिती दिली. त्यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी त्यांनी आपण स्टंटमन असून जगभरात फिरून असे स्टंट करतो असे सांगितले. तसेच त्यानी आपला इन्स्टाग्राम अकाउंटही दाखवले. त्यातील छायाचित्रे दाखवली. त्यांनी भारतातील इतर ठिकाणीही असे स्टंट केले आहे.पण सी-लिंकवर तारावर चढणे बेकायदा असल्याचे सांगून त्यांना याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली. ते गेल्या एकवर्षापासून भारतात राहत होते त्यांनी मनाली, लदाख, दिल्ली, गोवा अशा ठिकाणांनाही भेट दिली आहे. गोव्यावरून ते मुंबईत आले होते. मकसिमच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर 1500 फॉलोवर आहे. दुबई, बँकॉक व दिल्लीमध्येही त्यांनी अशाप्रकारे स्टंट केले आहेत. त्याच्याविरोधात भादंवि कलम 188, 336 सह परदेशी नागरीक कायद्या अंतर्गत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. (संपादन - दीनानाथ परब)



