बाप्पा पुढच्या वर्षी 11 दिवस आधी येणार

ठाणे : गणेशोत्सवाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी भक्तांकडून "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' अशी भावपूर्ण साद घातली जाते; परंतु खरंच पुढच्या वर्षी बाप्पाचे आगमन 11 दिवस लवकर होणार आहे. आज अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी आपल्या लाडक्‍या बाप्पाला निरोप देण्यात येतो. 10 दिवस बाप्पाची मनोभावे सेवा केल्यानंतर चतुर्दशीचा दिवस कधी उजाडतो कळतच नाही. त्यामुळे निरोपाच्या दिवशी भक्तांकडून आपल्या बाप्पाला "पुढच्या वर्षी लवकर या' ही साद घातली जाते. त्यामुळेच की काय, बाप्पा खरंच पुढच्या वर्षी 11 दिवस लवकर येणार आहे. पुढच्या वर्षी 22 ऑगस्ट 2020 शनिवारी गणेश चतुर्थी असल्याचे पंचांगकर्ते, खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी सांगितले आहे. यंदाप्रमाणेच पुढच्या वर्षीही बाप्पाचा मुक्काम हा अकरा दिवसांचाच असेल, गौरींचे आगमन मंगळवारी 25 ऑगस्टला होईल; तर अनंत चतुर्दशी मंगळवार, 1 सप्टेंबर 2020 रोजी असणार असल्याचे सोमण यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांच्या बाप्पांच्या आमगनाच्या तारखाही सोमण यांनी नमूद केल्या आहेत. पुढील 5 वर्षांच्या बाप्पांच्या आगमनाच्या तारखा...

शुक्रवार, 10 सप्टेंबर 2021

बुधवार, 31 ऑगस्ट 2022

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2023

शनिवार, 7 सप्टेंबर 2024

बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025

