वरळीत एकनाथ शिंदेंचे फ्लेक्स, बॉक्स कमान; आदित्य ठाकरेंना चुचकारण्याचा प्रयत्न

मुंबई : वरळीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मोठ्ठाले फ्लेक्स आणि बॉक्स कमानी लावण्यात आल्या आहेत. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांचा हा विधानसभा मतदारसंघ आहे. त्यामुळं एकनाथ शिंदेंच्या बॅनर्सद्वारे आदित्य ठाकरेंना चुचकारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. (Benners of CM Eknath Shinde in Worli an attempt to provoke Aditya Thackeray)

सध्या गणेशोत्सव सुरु आहे, त्यामुळं एका गणपती मंडळानं गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या बॉक्स कमान उभारल्या आहेत. या कमानींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोस्टर्स लावण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या कमानींवर शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत.

वरळीतील मार्केटमधील श्री विघ्नहर्ता सार्वजनिक गणोशोत्सव मंडळानं ही कमान उभारली असून त्यावर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री असाही उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवसेनेत दोन गड पडल्यापासून सध्या शिेंदे गटाच्या समर्थकांकडून फ्लेक्सवर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंचे फोटो गायब झाले आहेत. त्यातच आता आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांचे मोठ्ठाले पोस्टर्स लागले आहेत.