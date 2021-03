Bhandup Hospital Fire: किरीट सोमय्यांचे सनराईज रुग्णालयावर गंभीर आरोप

भांडूपच्या ड्रीम मॉलमधील सनराईज हॉस्पिटलला काल रात्री भीषण आग लागली होती. रात्री १२ च्या सुमारास ही आग लागली होती. या आगीत होरपळून दहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सनराईज रुग्णालयाने आगीच्या या घटनेसंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. रुग्णालयाने दोन रुग्णांचा मृत्यू आगीमुळे नव्हे, तर कोविडमुळे झाल्याचं म्हटलं आहे. भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सनराईज रुग्णालयाचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.

सनराईज हॉस्पिटलमधील त्या दोन रुग्णांचा मृत्यू कोविडमुळे झालेला नाही, ते खोट बोलतायत असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. किरीट सोमय्या यांनी सनराईज हॉस्पिटलवर घोटाळ्याचा आरोप करत भांडूप पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. आज दुपारी तीन वाजता किरीट सोमय्या मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे याचिकाही दाखल करणार आहेत.

पीएमसी बँकेच्या पैशातून HDILने रुग्णालय आणि मॉल बांधले होते. हॉस्पिटलकडे ओसी प्रमाणपत्रही नव्हते. अग्निरोधक कुठलीही यंत्रणा नव्हती, असे आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

Dream Mall Bhandup Fire Sunrise Hospital statement of only 2 dead due to #COVID19 & Not Due to Fire, is BIG LIE. I fear there could be 9 human casualty I asked Bhandup Police to register Criminal Complaint & arrest Sunrise Hospital Owner @BJP4Maharashtra @BJP4India @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/38LxIaWouy

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) March 26, 2021