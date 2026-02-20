Bhiwandi Mayor: भिवंडी पॅटर्न! काँग्रेसच्या खेळीनं भाजप चितपट, नारायण चौधरींचा महापौरपदी दणदणीत विजय

भिवंडी महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत अनपेक्षित मोठा उलटफेर झाला. भाजपचे बंडखोर नेते नारायण चौधरी यांनी ४८ मतांसह भव्य विजय मिळवत महापौरपदावर विराजमान झाले आहेत. याउलट भाजपच्या अधिकृत उमेदवार स्नेहा पाटील यांना केवळ १६ मते मिळाली, तर स्वतंत्र उमेदवार विलास पाटील यांना २५ मते प्राप्त झाली..या निकालामुळे भिवंडीत भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणुकीपूर्वीच पक्षात निर्माण झालेल्या फुटीमुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती. भाजपने नारायण चौधरी यांना महापौर उमेदवारी नाकारून स्नेहा पाटील यांना संधी दिली. या निर्णयाविरोधात चौधरी यांनी थेट बंड पुकारले आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्यांच्या सोबत भाजपचे एकूण नऊ नगरसेवक पक्ष सोडून बाहेर पडले..या बंडखोर गटाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘सेक्युलर फ्रंट’मध्ये सामील होताना काँग्रेसचे ३० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे १२ नगरसेवक यांच्यासोबत युती केली. यामुळे सेक्युलर फ्रंटची एकूण संख्या ५१ झाली. भिवंडी महानगरपालिकेत एकूण ९० जागा असून, साध्या बहुमतासाठी ४६ मतांची गरज होती. या आकडेवारीने सेक्युलर फ्रंटला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. काँग्रेसने चौधरी यांना महापौरपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करताना व्हिपही जारी केला होता..Bhiwandi: भिवंडीत मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारणीची मागणी .काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोरमहापालिका निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आली होती. भाजपला २२ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेने १२, समाजवादी पक्षाने ६, विलास पाटील यांच्या कोणार्क विकास आघाडीने ४, भिवंडी विकास आघाडीने ३ जागा जिंकल्या होत्या. एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपने स्नेहा पाटील यांना उमेदवारी देताना पक्षातील असंतोषाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्याचे परिणाम आता स्पष्ट दिसत आहेत..स्थानिक राजकारणात नवी चर्चानारायण चौधरी यांच्या या विजयाने स्थानिक राजकारणात नवी चर्चा निर्माण झाली आहे. भाजपच्या अंतर्गत असंतोष आणि विरोधकांच्या एकजुटीमुळे महापालिकेचे नेतृत्व काँग्रेस-समर्थित गटाकडे गेले आहे..Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.