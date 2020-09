ड्रग्सप्रकरणी NCB ची मोठी कारवाई, अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला अटक

मुंबईः अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला अटक करण्यात आली आहे. एनसीबीनं ही कारवाई केली आहे. ड्रग्सप्रकरणी ही रियावर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय. दोन दिवस चौकशी केल्यानंतर एनसीबीनं ही कारवाई केली. याआधी रियाचा भाऊ शौविक याला एनसीबीनं अटक केली असून तो सध्या कोठडीत आहे.

रियाची आधी मेडिकल केली जाईल. एनसीबी ऑफिसच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सायन हॉस्पिटलमध्ये मेडिकल टेस्टसाठी नेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सलग तीन दिवस एनसीबीकडून रियाची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर रियाला आज अटक करण्यात आली. पहिल्या दिवशी रियाची ६ तास तर दुसऱ्या दिवशी ८ तास चौकशी केली.

Actor Rhea Chakraborty arrested by Narcotics Control Bureau (NCB) in Mumbai: KPS Malhotra, Deputy Director, Narcotics Control Bureau pic.twitter.com/aB4zKOoawL

ड्रग्जच्या संबंधात रियाचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युअल मिरांडाला ताब्यात घेतल्यानंतर रियावरही अटकेची टांगती तलवार होती. आज अखेर तिला अटक केली आहे.

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात रियाचं नाव पुढे आलं आहे. या चौकशीदरम्यान रियाचा ड्रग्स प्रकरणातही तिचं नाव घेतलं गेलं. त्यानंतर रियाला समन्स बजावून एनसीबीनं तिला चौकशीसाठी बोलावलं होतं. त्यानंतर तिची सलग तीन दिवस चौकशी केली आणि नंतर तिला अटक केली आहे. रियाने एका महत्त्वाच्या गोष्टीची कबुली देखील एनसीबीला दिली. आपण बडने भरलेली सिगरेट ओढायचो हे तिनं कबुल केल्याचं म्हटलं जात आहे. रिया गांजाची सिगरेट ओढायचं समोर आलं आहे. सुशांतसोबत ही सिगरेट ओढत असल्याची कबुली तिने दिली.

Narcotics Control Bureau (NCB) must have found evidence against her: Bihar DGP Gupteshwar Pandey https://t.co/FuS5dA3boY

— ANI (@ANI) September 8, 2020