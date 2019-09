विधानसभेत भाजपचे 'कल्याण'? 

कल्याण : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आज कल्याण-डोंबिवली शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. राज्यात युतीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसताना भाजपने कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील चार विधानसभा मतदार संघासाठी पक्षातील इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. युतीतील दोनही मित्रपक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. या मुलाखती घेत भाजपने अशीच "कुरापत' काढली आहे. त्यातच कल्याणमधील शिवसेनेच्या नगरसेविका मनीषा तारे यांचे पती साईनाथ तारे कल्याण पश्‍चिमेतून भाजपातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. मुळातच कल्याण पश्‍चिम मतदारसंघावर शिवसेनेने दावा केल्याने यावर दोनही पक्ष नेतृत्व काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कल्याण पश्‍चिमेतील विद्यमान आमदार नरेंद्र पवार यांना स्थानिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून विरोध होत असल्याने भाजप याठिकाणी वेगळा निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. युतीचा फॉर्म्यूला जरी ठरला नसला तरी हाती असलेल्या जागा त्याच पक्षांकडे राहण्याची शक्‍यता आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सेनेच्या कार्यकर्त्यांना विधानसभेला "या' जागेचा विचार करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. आता त्यावर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. साईनाथ तारे यांची मुलाखतीला असलेली उपस्थिती अनेकांना चकीत करुन गेली. मात्र भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांचे निकटवर्तीय म्हणून ते ओळखले जातात. त्यामुळे विद्यमान आमदारांना हा एकप्रकारचा "शह' असेल. कल्याण पूर्व, पश्‍चिम, ग्रामीण आणि डोंबिवली अशा 4 विधानसभा मतदारसंघातून भाजपतर्फे निवडणूक लढवण्यास 22 जण इच्छुक आहेत. कल्याण पूर्वेतून विद्यमान आमदार गणपत गायकवाड यांनी 2009 आणि 2014 ला अपक्ष निवडणूक लढवली होती. मात्र यावेळी त्यांनी थेट भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. पक्षाचे निरीक्षक मकरंद देशपांडे यांनी डोंबिवली येथील पक्ष कार्यालयात इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. निरीक्षकांचा अहवाल पक्ष नेतृत्वाकडे सादर केल्यानंतर उमेदवारीबाबत पक्षनेतृत्व अंतिम निर्णय घेईल, असे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. इच्छुकांची मांदियाळी डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून विद्यमान आमदार तथा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुलाखत दिली. येथून महेंद्र राजपूत यांनीही इच्छुक म्हणून मुलाखत दिली आहे. कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात चव्हाण यांचे खंदे समर्थक नंदकिशोर परब, चव्हाण यांचे अन्य एक समर्थक नगरसेवक महेश पाटील यांच्या भगिनी डॉ. सुनिता पाटील यांनी इच्छुक म्हणून मुलाखती दिल्या आहेत. आदेश भगत, शिवाजी आव्हाड, माजी उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांनीही कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघासाठी मुलाखती दिल्या आहेत. तर कल्याण पूर्वेतून विष्णू गायकवाड, हर्षल साळवीही इच्छुक आहेत.

