Tipu Sultan controversy: "भाजपाला पूर्वी टिपू सुलतानविषयी आदर होता..."; काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंतांनी दिले पुरावे, राज्यात खळबळ!

महाराष्ट्रात टिपू सुलतानांच्या ऐतिहासिक वारशावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरूच आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपला धारेवर धरत, त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेचा पुरावा देत जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या मते, भाजप केवळ मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आता टिपू सुलतानांच्या विरोधात उभी राहत आहे, जरी भूतकाळात त्यांची टिपू सुलतानबाबत आदराची भावना होती. .सावंत यांनी भाजपच्या पूर्व भूमिकेचे ठोस पुरावे सादर केली आहेत. २०१२ मध्ये अकोला महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहाला 'शहीदे वतन शेरे म्हैसूर टिपू सुलतान' हे नाव देण्याचा प्रस्ताव खुद्द भाजपनेच मांडला होता. या वेळी माजी महापौर आणि सध्याचे अकोला निवडणूक प्रमुख विजय अग्रवाल यांचा सक्रिय सहभाग होता, असा दावा सावंत यांनी केला. त्याचप्रमाणे, २०१३ मध्ये मुंबईच्या एम/पूर्व वॉर्डात 'शहीद टिपू सुलतान मार्ग' नामकरणाच्या प्रस्तावात भाजपचे नगरसेवक हजर होते. या कागदपत्रांवर सध्याच्या महापौर रितू तावडे यांचे नावही नोंदलेले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले..२००१ मध्ये अंधेरी (पश्चिम) भागातील 'शेरे म्हैसूर टिपू सुलतान मार्ग' नामकरणाचा ठराव भाजपचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या उपस्थितीत सर्वानुमते मंजूर झाला होता, असा उल्लेख सावंत यांनी केला. कर्नाटकातील माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनीही टिपू सुलतानांच्या कबरीला भेट देऊन अभ्यागत पुस्तकात त्यांचा गौरव केला होता, असे सावंत म्हणाले. .Mumbai Fire : मुंबईत पहाटे भीषण दुर्घटना! डोंबिवलीत भीषण आग; २९ दुचाक्या खाक, ५ जण जखमी.इतकेच नव्हे, २०१७ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत रामनाथ कोविंद यांनीही टिपू सुलतानांच्या योगदानाबाबत प्रशंसोद्गार काढले होते. या सर्व घटनांवरून सावंत यांनी भाजपला पूर्वी टिपू सुलतानांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन होता, पण आता राजकीय फायद्यासाठी विरोधी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे, टिपू सुलतान आपल्या अंगठीत भगवान श्रीरामाचे नाव कोरलेली अंगठी धारण करत असत, असा दावाही त्यांनी केला..वादाला आणखी तीव्रतादरम्यान, ही टीका सुरू असतानाच २०२६ मध्ये या वादाला आणखी तीव्रता आली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख हर्षवर्धन सपकळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्यातील तुलना केली, ज्यामुळे भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपकाळ यांना सुनावले, तर भाजपच्या नेत्यांनी या वक्तव्याला 'इतिहासाचे विकृतीकरण' म्हटले. या प्रकरणी सपकळ यांच्याविरोधात एफआयआरही नोंदवण्यात आली आहे. भाजपकडून अद्याप सचिन सावंत यांच्या आरोपांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.Mumbai: राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांना दिलासा! पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग, कागदपत्रे सादरीकरणास फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मुदत.