Gaikwad vs Gaikwad sakal

मुंबई

Gaikwad vs Gaikwad यांच्यात 'सोशल' वॉर; दोन्ही समर्थकांमध्ये सोशल मीडियावर जुंपली

गायकवाडांच्या समर्थकांकडून सोशल मिडीयावर कोल्ड वॉर...While there is a tense peace in the city, on the social media, a cold war is being waged by both parties.