Who Is Kashish Fulwaria: भाजपची सर्वात तरुण नगरसेविका कशिश फुलवारीया कोण? वयाच्या २२व्या वर्षी मुंबई महापालिकेत विजय

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ताज्या निवडणुकीत वार्ड क्रमांक १५१ चा निकाल सर्वाधिक चर्चेत राहिला आहे. या वार्डातून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) तिकीटावर निवडणूक लढवणाऱ्या २२ वर्षीय कशिश फुलवारीया यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे आणि सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे..सध्या एमबीएहे शिक्षण घेत असलेल्या कशिश या कदाचित या निवडणुकीतील सर्वात कमी वयाच्या विजयी नगरसेविका ठरल्या आहेत. विजयानंतर बोलताना कशिश म्हणाल्या, "माझ्यासाठी राजकारण ही केवळ सत्ता नाही, तर समाजसेवेचे एक प्रभावी साधन आहे." 'जनरेशन झेड'च्या प्रतिनिधी म्हणून त्या आपल्या वार्डात शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यावर भर देण्याचा निर्धार व्यक्त करतात..कुटुंबात उत्साहाचे वातावरणकशिश यांच्या या ऐतिहासिक यशाने त्यांच्या कुटुंबात उत्साहाचे वातावरण आहे. कुटुंबीय तसेच परिसरातील लोक त्या एका सुशिक्षित, दूरदृष्टी असलेल्या आणि भविष्यकालीन विचारसरणीच्या तरुण नेत्याच्या रूपात पाहत आहेत. मुंबईच्या येणाऱ्या काळासाठी त्या नवी आशा आणि नवे विचार घेऊन आल्या आहेत, असे मत व्यक्त केले जात आहे..BMC Election: राज ठाकरेंचा धारावीत मास्टरस्ट्रोक! अदानीकरणाच्या मुद्द्याने गेम पलटवला, महायुतीचा किती जागांवर पराभव झाला? .मुंबई महानगरातील या तरुण मुलीच्या यशाने तरुण पिढीला राजकारणाकडे आकर्षित करण्याचे काम केले आहे. कशिश फुलवारीया यांच्या कामगिरीमुळे वार्ड १५१ मध्ये बदलाची नवी लाट येण्याची शक्यता आहे..महायुती आघाडीला स्पष्ट बहुमतमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीचे निकाल १५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मतदानानंतर १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाले. एकूण २२७ जागांच्या या सभागृहात भाजप-एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या महायुती आघाडीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. भाजपने एकट्याने सर्वाधिक ८९ जागा जिंकल्या, तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेने २९ जागा मिळवल्या, अशाप्रकारे महायुतीला एकूण ११८ जागा मिळाल्या (बहुमतासाठी ११४ जागांची गरज)..मुंबईत शिवसेनेचे वर्चस्व संपुष्टातउद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने ६५ जागा जिंकल्या, काँग्रेसला २४, एआयएमआयएमला ८, एमएनएसला ६, एनसीपीला ३, समाजवादी पक्षाला २ आणि एनसीपी (एसपी) ला १ जागा मिळाली. ही निवडणूक उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का ठरली असून, तीन दशकांनंतर मुंबईत शिवसेनेचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे..BMC Mayor Politics : मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या महापौर पदाची परंपरा कायम राहणार? राजकीय हालचालींना वेग.