कोविडमध्ये पिचलेल्या दिव्यांगाना BMCचा दिलासा! स्टॉल दुरुस्ती,उभारणीसाठी अर्थसहाय्य

मुंबई : कोविड लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यवसायांना फटका बसला होता.त्यात,दिव्यांगाची अवस्था अधिक बिकट झाली होती.मुंबईतील दिव्यांगाना महापालिकेने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.दिव्यांच्या स्टॉलच्या दुरुस्तीसाठी,नवे स्टॉल्स तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा केंद्र व राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या विविध योजना अंतर्गत दिव्यांना व्यवसाय करण्यासाठी स्टॉल्स देण्यात आले आहेत.प्रामुख्याने लोखंडी सांगाड्या पासून हे स्टॉल्स बनविण्यात आले असून त्यांची नियमीत दुरुस्ती करावी लागते.मात्र,कोविडच्या लॉकडाऊन मध्ये उत्पन्नच बंद झाल्याने शेकडो स्टॉल्सची दुरुस्ती होऊ शकली नाही.तसेच,काही स्टॉल्स दुरुस्तीच्या पलिकडे गेलेले असल्याने त्या जागी नवे स्टॉल्स उभारावे लागणार आहे.यासाठी महापालिका दिव्यांगाना अर्थसहाय्य देणार आहे.

महापालिकेने यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची तरतूद केली आहे.त्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजूरीही देण्यात आले आहे.स्टॉलची दुरुस्ती,उभारणीचा खर्च थेट संबंधीत व्यक्तीच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहे.मात्र,हे पैसे याच कामासाठी वापरले असल्याची खात्री पालिकेकडून केली जाणार आहे. BMC relief to the crippled people in covid Stall repair, financing for erection ---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: BMC relief to the crippled people in covid Stall repair, financing for erection