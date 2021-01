बेस्ट प्रशासनाच्या कारभारावर BMCच्या स्थायी समितीचे ताशेरे; अर्थसंकल्प पाठवला परत

मुंबई : बेस्ट समितीचा 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. 5) पालिकेच्या महासभेत मांडण्यात आला; मात्र हा अर्थसंकल्प तुटीचा असल्याने त्यावर चर्चा न करता तो पुन्हा बेस्ट प्रशासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे. बेस्टचा यंदाचा अर्थसंकल्प 1,887 कोटी 83 लाख रुपये तुटीचा आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा डिसेंबर महिन्यात हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. नियमानुसार बेस्टचा अर्थसंकल्प शिलकीचा असणे बंधनकारक आहे; मात्र तुटीचा अर्थसंकल्प मांडल्याने बेस्टच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत स्थायी समितीने हा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्ट प्रशासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. महासभेमार्फत हा अर्थसंकल्प बेस्ट प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंगळवारी हा अर्थसंकल्प महासभेत मांडण्यात आला. त्यानंतर आता महासभेत या अर्थसंकल्पांवर चर्चा न करता सुधारणा करण्यासाठी पुन्हा बेस्ट प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. बेस्टला महापालिकेने अडीज हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. हा निधी कसा खर्च झाला, त्याचा हिशेबच बेस्टकडून दिला जात नाही, असा आक्षेप स्थायी समितीतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतला होता.

BMCs Standing Committee question on Best Governance Budget sent back
( संपादन - तुषार सोनवणे )



