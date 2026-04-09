Boisar MIDC News: बोईसर एमआयडीसी तोडक कारवाईत तणाव; दोन मुलांना दुखापत, नागरिकांचा अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न

संतोष घरतबोईसर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील चित्रालय परिसरातील ओटला मार्केट येथे गुरुवारी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास एमआयडीसीकडून तोडक कारवाई सुरू करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..कारवाई सुरू होताच अनेक दुकानदारांनी आपल्या शेडवरील पत्रे व साहित्य काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र जेसीबीद्वारे तोडक काम सुरूच ठेवण्यात आले. विकलांगांसाठी बनविण्याकरिता आलेली टपरीवरही कारवाई केल्याने संबंधितांचे अंदाजे दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दुकानदारांनी दावा केला.दरम्यान, पत्रे काढायला वर चढलेल्या मुलांना अधिकारी वारंवार खाली उतरण्यास सांगितले, तरी मुलं उतरली नाहीत. यावेळी जेसीबीच्या पंजाराने शेडवर पडल्यामुळे दोघे मुलं खाली पडली आणि त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी कारवाईला आक्षेप घेत वाद घालण्यास सुरुवात केली. गोंधळाच्या परिस्थितीत जेसीबी हलविताना एका प्रवाशाच्या नव्या वाहनाचेही नुकसान झाल्याची माहिती आहे..परिस्थिती चिघळत असताना काही नागरिकांनी एमआयडीसीचे उपअभियंता अविनाश संखे, सय्यद, सानप आणि सुरक्षा रक्षकांचा पाठलाग करत त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जवळील कार्यालयात आश्रय घेऊन स्वतःचा बचाव केला.घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस स्टेशनकडून पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.स्थानिक दुकानदारांनी आरोप केला की, "आम्हाला आगाऊ नोटीस दिली असती, तर आम्ही स्वतःच सामान हटविले असते." तसेच कारवाईदरम्यान पोलीस बंदोबस्त नसल्यामुळेच परिस्थिती चिघळल्याचेही दुकानदारांचे म्हणणे आहे.